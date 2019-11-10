- По нашим данным, через 8-10 лет в государственной энергосистеме солнечная энергия будет занимать 16-20 гигаватт, - говорит Марек Роевски, вице-председатель Союза возобновляемой энергии. - Для сравнения — в Германии это 50 гигаватт. Прогноз специалиста оптимистичнее того, который давало отраслевое министерство, прогнозируя достигнуть цифры в 20 гигаватт лишь к 2040 году. И общая стоимость этого рынка может составить сумму в 20 миллиардов евро, не считая связанных с основной отраслей.

Инвестиции в польский рынок солнечной энергии в течение ближайших десяти лет могут составить до 20 миллиардов евро. Будут на этом зарабатывать дистрибьюторы, монтажники, банки и пользователи. Так пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

В мире продолжается борьба за экологически чистую атмосферу, наравне с внедрением так называемых дружественных к среде технологий. Важное место в ней занимает использование солнечной энергии.

На буме внедрения экологически чистых систем выиграют прежде всего покупатели оборудования, для которых затраты на приобретение и установку вернутся уже в течение пяти лет. А в течение следующих 20 лет они станут получать чистую прибыль, - подчеркнул М. Роевски. По его мнению, быстрее всего будет расти потребительский сегмент, который сможет вырабатывать в сумме 6 гигаватт. Это означает, что 1,2-1,5 миллиона крыш могут быть покрыты солнечными батареями. Другая часть рынка — крестьянские хозяйства и микропредприятия или так называемые «солнечные поля». Для поддержки внедрения устройств по использованию солнечной энергии власти Польши предусматривают дотации. Благодаря этому в последние годы стремительно растет установка солнечных батарей.

Если по официальным данным, к концу 2018 года общая мощность установленных устройств составляла 471,5 мегаватт, то к 1 октября это число составляло 1007,2 мегаватта. То есть прирост ровно в два раза, и преодолен психологический рубеж в 1 гигаватт. Так говорит министр предпринимательства и технологии Ядвига Эмилевич.

Она подчеркнула одновременно, что стоимость электроэнергии сильно влияет на конкурентоспособность польского предпринимательства. Поэтому ключевым, по мнению министра, является рост сектора, который сможет доставлять фирмам источник безопасной, дешевой и чистой энергии.

Она считает, что «рассеяние» источников энергии, уход от крупных производителей электричества, децентрализация — ключ к буму солнечной энергетики.

К тому же, с этого года правительство уменьшило налоги для микропредприятий, небольших фирм, для который производство электроэнергии не является основным видом деятельности.

В сентябре министр энергетики Кжиштоф Тхужевски запустил программу «Мой ток», по которой индивидуальные покупатели панелей солнечной энергии получают скидку в 50 процентов, если их мощность находится в диапазоне от 2 до 10 киловатт. Цель программы охватить солнечными установками 200 тысяч хозяйств или фирм.

Правда, в отрасли признают, что в этом году министерство энергетики не предусмотрело государственной поддержки производителям тока из источников возобновляемой энергии. Но в планах она намечена: вплоть до 2035 года финансовая помощь будет оказываться на условиях участия в отраслевых аукционах.

Интересно отметить, что к буму солнечной энергетики привели ограничения, введенные для новых проектов ветровой энергетики. Если такие правила будут отменены, то пройдет еще 5-7 лет, пока новые ветрогенераторы будут вступать в строй. То есть конкуренция в области возобновляемой энергии подхлестывает развитие более безопасных, дешевых и чистых устройств. А от этого выигрывают и производители, и потребители.

Польша, на мой взгляд, подает в этом хороший пример соседям по континенту.