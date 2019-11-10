Депутат Эльмира Ахундова: «Будь моя воля, разогнала бы МГ ОБСЕ» эксклюзив
Депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова назвала призыв французского сопредседателя МГ ОБСЕ Стефана Висконти безотлагательно начать диалог женщин-представительниц сторон карабахского конфликта очередной фикцией.
Свое предложение Висконти озвучил на заседании Постоянного совета ОБСЕ во время обсуждений отчета, представленного сопредседателями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Французский посредник настоятельно рекомендовал «без колебаний поощрять вовлечение женщин региона в диалог».
«В последнее время на встречах с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мы обсуждали целесообразность усиления роли женщин в этом вопросе. Обе стороны приветствовали эту идею», - заявил он.
По мнению же известного азербайджанского журналиста и общественного деятеля Эльмиры Ахундовой, какие бы то ни было общественные контакты миротворцев, интеллигенции, женщин, представителей гражданского сектора Азербайджана и Армении никак не способствуют созданию атмосферы взаимного доверия.
В качестве аргумента Ахундова приводит свой опыт общения с гражданами Армении: «В начале 90-х я тоже встречалась с армянскими депутатами. И сейчас мы встречаемся на различных международных площадках: Парламентская ассамблея СНГ, НАТО, Совет Европы и т.д. И никакого диалога между нами не получается».
Депутат убеждена, что самый верный ответ на подобные призывы дала в свое время вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. «Что делают сегодня на азербайджанской земле армянские солдаты? Почему они стоят с оружием в руках в Агдаме, в Физули, в Кяльбаджаре, в Зангелане, в Губадлы? Что они делают на азербайджанской земле, за десятки километров от родной для них Армении? Это неприятные и для кого-то неудобные вопросы, но без ответов на них нет и не может быть ни прочного мира, ни плодотворных миротворческих инициатив», - сказала Л.Алиева.
Э.Ахундова также уверена, что пока Армения ни на шаг не отступает от своих позиций по вопросу оккупации азербайджанских земель, а ее руководитель Пашинян говорит, что Нагорный Карабах - Армения, и это за ним это повторяют все официальные лица, ни о каком диалоге не может быть и речи.
«Армения должна идти на диалог с какими-то компромиссами. А пока этого нет, я не верю в диалог гражданского общества, в частности, в контакты между женщинами конфликтующих сторон», - твердо заявляет Э.Ахундова.
Все визиты армян в Баку, поездки азербайджанцев, в частности делегации Полада Бюльбюльоглы в Ереван ни к чему не привели, напоминает она. «Единственное, что было бы желательно, - считает депутат, - это ознакомительные поездки журналистов. Они могут передать и рассказать о ситуации в Армении и в Азербайджане».
Вместе с тем Э.Ахундова признает, что общественное мнение в Армении неоднозначно. Большинство армян не хотят войны, они хотят мира и в том числе мира с Азербайджаном. «Я об этом часто слышу от армян, которых мы встречаем за пределами наших стран. Они говорят, что мы могли и сможем в будущем жить в мире и согласии», - подчеркнула она.
Урегулирование карабахского конфликта – дело политиков, считает Эльмира Ахундова. Деятельность же на протяжении 30 лет международных посредников она назвала «видимостью миротворчества».
«Эти дипломаты ни за что получают внушительную зарплату. Будь моя воля, разогнала бы эту МГ ОБСЕ», - заметила она.