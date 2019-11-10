Свое предложение Висконти озвучил на заседании Постоянного совета ОБСЕ во время обсуждений отчета, представленного сопредседателями по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта. Французский посредник настоятельно рекомендовал «без колебаний поощрять вовлечение женщин региона в диалог».

«В последнее время на встречах с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мы обсуждали целесообразность усиления роли женщин в этом вопросе. Обе стороны приветствовали эту идею», - заявил он.

По мнению же известного азербайджанского журналиста и общественного деятеля Эльмиры Ахундовой, какие бы то ни было общественные контакты миротворцев, интеллигенции, женщин, представителей гражданского сектора Азербайджана и Армении никак не способствуют созданию атмосферы взаимного доверия.

В качестве аргумента Ахундова приводит свой опыт общения с гражданами Армении: «В начале 90-х я тоже встречалась с армянскими депутатами. И сейчас мы встречаемся на различных международных площадках: Парламентская ассамблея СНГ, НАТО, Совет Европы и т.д. И никакого диалога между нами не получается».

Депутат убеждена, что самый верный ответ на подобные призывы дала в свое время вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. «Что делают сегодня на азербайджанской земле армянские солдаты? Почему они стоят с оружием в руках в Агдаме, в Физули, в Кяльбаджаре, в Зангелане, в Губадлы? Что они делают на азербайджанской земле, за десятки километров от родной для них Армении? Это неприятные и для кого-то неудобные вопросы, но без ответов на них нет и не может быть ни прочного мира, ни плодотворных миротворческих инициатив», - сказала Л.Алиева.

Э.Ахундова также уверена, что пока Армения ни на шаг не отступает от своих позиций по вопросу оккупации азербайджанских земель, а ее руководитель Пашинян говорит, что Нагорный Карабах - Армения, и это за ним это повторяют все официальные лица, ни о каком диалоге не может быть и речи.