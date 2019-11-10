Заур Расулзаде, отдел политики 13:48

Неожиданное заявление французского президента Эмманюэля Макрона о том, что у НАТО смерть головного мозга из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, Турцией, вызвало бурную реакцию общественно-политической элиты как Запада, так и Востока. В России высказывание лидера страны, являющейся одним из основных членов альянса, несомненно, понравилось, однако комментарии были дипломатично осторожными. «Живо НАТО или мертво, и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии — это не нам решать. Мы не патологоанатомы», — сказал журналистам по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее он отметил, что в Москве неоднократно говорили о том, что этот альянс был создан для конфронтации. «Поэтому роль этого альянса в обеспечении глобальной и европейской безопасности, стабильности мы никогда не были склонны преувеличивать, потому что это инструмент конфронтации, противостояния и даже агрессии», - не удержался подчеркнуть Д. Песков. Добавив, однако, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с НАТО. А вот на Западе Макрона за этот выпад многие осудили. Генсек Североатлантического альянса резко возразил, что НАТО в настоящее время представляет собой сильный союз, а «США усиливают свой вклад в Европу, размещая больше своих военных и проводя больше военных учений». Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что НАТО продолжает играть важнейшую стратегическую роль в обеспечении безопасности в мире. «Я думаю, что НАТО остается важным, возможно, одним из самых важных стратегических партнерств за всю историю», — сказал Помпео. По словам госсекретаря США, ввиду ключевой роли альянса необходимо, чтобы все страны-члены выполняли свои обязательства по расходам на оборону.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас поддержал госсекретаря США, также заявив, что не разделяет мнения Макрона. Комментируя для haqqin.az нелестную характеристику, которую дал НАТО французский президент, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е. Примакова Российской академии наук Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение, что в словах Макрона просматривается больше обида на Трампа, нежели констатация реального факта. «У европейцев для этого есть основания. Это сигнал Трампу и посыл его соперникам на президентских выборах. Теперь они могут, ссылаясь на французского президента, говорить о том, что Трамп деструктивно влияет на общую безопасность, ослабляет союз и т. д. Одновременно это попытка занять позицию страны, говорящей от лица всей Европы, по крайней мере, в сфере безопасности. Это давняя тенденция, усилившаяся сейчас - после выхода Великобритании из ЕС Франция останется безусловным военным лидером Европы, а поскольку экономическое соревнование проиграно Германии, тематика безопасности становится одной из ключевых. Кроме того, усматривание в словах французского лидера поразило попытку дать сигнал функционерам НАТО к необходимости проведения более европейской политики. Брюссельские чиновники НАТО, даже если это итальянцы или французы - очень проамериканские в своей массе и любые вопросы склонны согласовывать, прежде всего, с Вашингтоном. Макрон дает понять, что «если вы хотите позвонить в Европу», то звонить нужно в Париж. Это старая шутка Киссинджера.

По моему мнению, позиция Макрона могла бы быть более взвешенной. Европейские страны в отношении Турции были очень несправедливы в переговорах о вступлении в ЕС, которые длились десятилетиями без реальной перспективы. Пренебрежительное отношение к Турции сохраняется и сейчас. Если же говорить по существу сирийского вопроса, то в данном заявлении Макрона чувствуется разочарование тем обстоятельством, что Россия и Турция нашли ключи (возможно, еще не все) к мирному урегулированию без Европы и, в частности, без Франции, которая традиционно рассматривает себя в качестве одного из важнейших игроков в Восточном Средиземноморье», - полагает российский эксперт. Между тем другой российский политолог - Андрей Кадомцев уверен, что в НАТО действительно назрел кризис, а Макрон просто вынес мусор из избы. «Турция как важный член НАТО уже не желает находиться в роли подчиненного. Между тем, «казус Турции» после операции в Сирии лишний раз высветил главную проблему НАТО после распада «Варшавского договора» - потерю сразу обоих ключевых элементов, оправдывавших ее существование на протяжении нескольких предыдущих десятилетий - врага и миссии. Проблема эта не новая: в организации идет мучительный поиск тех общих приоритетов, ради которых «членам клуба» стоило бы и дальше жертвовать немалой частью собственных интересов. Существенно упала и поддержка альянса в общественном мнении ведущих стран-членов. Хронической проблемой НАТО становится неспособность сконцентрироваться и определить современные цели и задачи. В 1997 году был выбран путь количественного расширения, продвижения границ альянса как можно дальше вглубь Центральной и Восточной Европы. Однако это, а также явная односторонность позиции альянса в вопросах «урегулирования на Балканах» поставили окончательный крест на планах «натоцентричной» системы общеевропейской безопасности. Таким образом, нынешняя НАТО в стратегическом плане, похоже, окончательно увязла в спорах о целесообразности участия европейцев в начинаниях США, соблазнах автономной европейской оборонной идентичности и попытках новых восточноевропейских членов альянса реализовать с его помощью свои застарелые геополитические комплексы. А «роза ветров», изображенная на эмблеме НАТО, из символа «глобальных амбиций» рискует превратиться в наглядную иллюстрацию расходящихся во все стороны устремлений и интересов участников организации», - уверен А.Кадомцев. С ним согласен польский политолог Станислав Невински, полагающий, что раздел в НАТО уже реальность.