Турция начала высылку террористов в Европу и США

«Иностранный террорист ИГ из США, в отношении которого все процедуры закончены, выслан из Турции», — цитирует Чатаклы агентство Anadolu.

Кроме того, Анкара готовит документы для депортации террориста - выходца из Германии. В течение дня в Данию будет выслан еще один террорист. Таким образом, за сутки из Турции будет выслано три иностранных террориста, пояснил Чатаклы.

Пресс-секретарь МВД сообщил также о завершении подготовки к депортации 14 ноября еще семи террористов - выходцев из Германии, содержащихся в спеццентрах в Турции.