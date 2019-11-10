Трамп о решении Ирана обогащать уран: Это очень плохой шаг

«По нашему мнению и согласно имеющейся информации, Иран обогащает и обогащал уран. Это очень плохой шаг!» — подчеркнул глава Белого дома.

Решение Ирана возобновить обогащение урана является очень плохим шагом для отношений между двумя странами, заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Вместе с тем, глава США заявил, что «очень позитивным шагом» был бы возврат «похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона», который пропал в Иране в 2007 году.

Ранее в Госдепе заявили, что расширение Тегераном деятельности по обогащению урана в нарушение ключевых ядерных обязательств является «большим шагом в неверном направлении».

Отметим, что 5 ноября президент Ирана Хасан Роухани заявил о начале закачки газа в центрифуги на заводе по обогащению урана в Фордо. При этом он сообщил, что эти шаги остаются «обратимыми».