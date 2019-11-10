Землетрясение в Иране ощутили и в Азербайджане

В понедельник в 04:58 по местному времени в 83 километрах к юго-западу от станции Нахчыван на территории Ирана произошло землетрясение. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Согласно информации, магнитуда землетрясения составила 4,5, глубина эпицентра подземных толчков – 10 километров.

Землетрясение слабо ощущалось в Джульфинском и Ордубадском районах Азербайджана.

Отметим, что произошедшее в Иране 8 ноября землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось и в приграничных районах Азербайджана – Астаре, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы и Масаллы.