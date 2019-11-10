Лавров: «Без согласия Карабаха оформить мир невозможно»

Отвечая на вопрос, как Россия относится к предложению вернуть Карабах за стол переговоров в качестве полноценного участника процесса нагорно- карабах ского урегулирования, российский министр заявил, что «согласовывать и определять состав участников переговоров должны сами стороны».

Достичь договоренностей по нагорно- карабах скому урегулированию невозможно без согласия населения этого региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване.

«На раннем этапе консультаций и последующих переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, когда останавливались боевые действия, Нагорный Карабах был участником соответствующих договоренностей и соответствующих переговоров, которые после прекращения огня начались. На каком-то этапе руководство Армении, один из предыдущих президентов, принял решение, что интересы Нагорного Карабаха будет представлять Ереван», - напомнил глава российского МИД.

«...И всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не поддержит», - заявил Лавров.

Что касается России, то, как отметил глава российского МИД, Москва готова и далее активно играть посредническую роль в различных форматах по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха: «Россия будет готова и далее оказывать самое активное посредническое содействие как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в национальном качестве в формате РФ - Армения - Азербайджан».

Далее министр Лавров заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ стараются, чтобы компромисс по нагорно-карабахскому урегулированию отражал реальный баланс интересов: «Принципы территориальной целостности, самоопределения и исключительно мирного урегулирования споров закреплены во всех вариантах документов, которые обсуждаются между сторонами. И в любом случае окончательное решение должно учитывать все эти принципы. С этим не спорит ни Ереван, ни Баку. Ну а дальше это искусство дипломатии. Любой договор, тем более по такому сложному вопросу, – это компромисс. И мы как сопредседатели стараемся, чтобы компромисс был честным, отражал реальный и справедливый баланс интересов».