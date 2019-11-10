Создателя «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле

В Стамбуле найдено тело одного из создателей организации «Белые каски», экс-офицера британской разведки Ми-6 Джеймса Ле Мезюрье, сообщает турецкая газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.

По данным Sozcu, тело Мезюрье было обнаружено в понедельник утром соседями в саду дома, где он проживал. Прибывшая полиция установила место проживания Мезюрье и позвонила в дверь его квартиры. Открыла жена, которая была шокирована словами полицейских о смерти мужа.

«Мы не спали до 4:00. Потом я легла. Я не знал, что он спрыгнул», – заявила она. Женщина также сообщила, что перед смертью Мезюрье некоторое время принимал антидепрессанты. По предварительной версии полиции, он мог выйти на балкон и упасть с него, передает РИА Новости.

Организация «Белые каски», получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий.