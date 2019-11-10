Кремль: Моралес не просил убежища в России

В Кремль не поступало просьб об убежище от ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

По словам Пескова, контактов с Моралесом и его представителями у российских властей не было.

«Мы призываем всех к спокойствию. Надеемся, что все будет в рамках закона, что боливийцы будут решать свою судьбу сами без вмешательства третьих стран», — сказал Песков, добавив, что произошедшее не повлияет на предстоящую поездку Владимира Путина в Бразилию на саммит БРИКС.

Накануне президент Боливии Эво Моралес заявил об отставке после нескольких недель протестов и требования армии об его уходе. К политическому кризису в стране привели итоги выборов, на которых официально победил Моралес. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях.

