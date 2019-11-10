Известный американский эксперт в интервью haqqin.az: «Это означает, что войска России останутся в Украине навечно»

Записал Джейхун Наджафов, собкор 16:23

В зоне донбасского конфликта приступили к третьему этапу разведения войск: Украина и самопровозглашенная «ДНР» под контролем ОБСЕ начали отводить войска в районе Петровского и Богдановки. Украинские военные и сепаратисты должны будут отойти на один километр от линии разграничения. Следующим этапом станет отвод сил и средств еще на четырех участках, затем — по всей линии соприкосновения. Россия, между тем, уже заявила, что план-график уже сорван украинской стороной, а в Украине многие недовольны происходящим в Донбассе. Хотя президент Владимир Зеленский и назвал сдвинувшийся наконец с мертвой точки процесс примирением и деконфронтацией, Майдан оценивает его как поражение и капитуляцию.

Зеленский тем не менее проявляет решительность в реализации формулы Штанмайера и лично контролирует отвод войск. С октября он добивается разделения противостоящих военных с 450- километровой линии фронта, на которой за время его президентства с мая этого года погибли уже 45 украинских военных, а всего, по данным ООН, с начала конфликта погибших более 13 тысяч человек, в том числе 3300 гражданских лиц. Украинский лидер упорно верит в Нормандский формат и очень надеется договориться с Россией, которая, невзирая ни на что, поддерживает сепаратистов авиацией и оружием. Аналитики по-разному оценивают усилия президент Украины. Американский международный эксперт Фонда Джеймстауна Владимир Сокор, комментируя haqqin.az нынешнюю ситуацию в зоне конфликта, высказал мнение, что Зеленский идет на огромные риски для украинского государства.

«В Донбассе происходит отвод, а не вывод войск, - считает В.Сокор. - Вывод войск осуществляют через государственную границу страны, а отвод войск, как в данном случае в Донбассе, означает перемещение военных и вооружений с линии огня внутрь территории. Сейчас идет процесс отвода, а линия фронта остается на прежнем месте. Отвод войск является результатом заключенных в феврале 2015 года Минских соглашений-2. А по Минским соглашениям-1, которые были заключены в сентябре 2014 года, все боевики и иностранные войска в Донбассе должны были покинуть украинскую территорию и по обе стороны государственной границы Украины и России предписывалось создать зону безопасности. То есть в первых соглашениях подразумевался не отвод, а именно вывод за пределы украинской территории боевиков и иностранных военных. Это ключевой момент с политической точки зрения того, что происходит в Донбассе». То, что происходит сейчас в Донбассе на линии фронта, официально является отводом, а не выводом военных сторон военного конфликта, подчеркивает американский политолог. И в Минских соглашениях-2, подчеркивает он, уже ничего не говорится о государственной границе Украины, а отмечена линии контакта противостоящих сил на украинской земле. «Минские соглашения-1 были проигнорированы Россией, и Минские соглашения-2 фактически закрепляют тот факт, что Москва нарушила Минские соглашения-1», - считает он. В 2016 году была достигнута договоренность о том, чтобы отвести войска на три пилотные зоны в украинской территории. И этот отвод начался и, скорее всего, состоится. «Отвод войск при президенте Петре Порошенко не состоялся потому, что тогдашний глава Украины опасался захвата боевиками покинутых украинской армии позиций. А Зеленский надеется, что после отвода военных на эти три пилотные зоны последует разведение армий по всей 450-километровой линии фронта. В конечном счете это означает, что военное присутствие России на территории, а не на границе Украины будет вечным», - предполагает В. Сокор.

Зеленский, по его мнению, отчаянно хочет проведения саммита в Нормандском формате, на котором, как он надеется, будет организована отдельная его встреча с президентом Владимиром Путиным. Зеленский считает, что саммит Нормандской четверки станет бутафорией, на фоне которой он сможет провести тет-а-тет дискуссию с Путиным. «Однако Москва выдвигает три предусловия к саммиту. Два из этих условий уже выполнены: Зеленский принял формулу Штайнмайера и начался отвод войск. Третье условие Кремля заключается в том, чтобы конечный документ Нормандской встречи был бы согласован еще до саммита, а на самом саммите было бы простое подписание документов. Нет никаких сомнений в том, что Россия хочет внести в соглашение пункт о специальном статусе Донбасса и проведение выборов, которые легитимизировали бы существующую власть в «ДНР» и «ЛНР», - уверен политолог. Эксперт отмечает, что Россия на деле стремится к федерализации Украины. Однако в Москве понимают, что если какая-то власть в Киеве попытается ввести федерализацию страны, то это правительство рискует получить новый Майдан. Поэтому вопрос ставится о специальном или особом статусе Донбасса. То же самое Москва делает в ситуации с Приднестровьем в Молдове: не употребляя понятие федерализации, Кремль настаивает на предоставлении специального статуса, что идентично федерализации. «Расчет на то, что за Луганском и Донецком особый статус потребуют другие области Украины. В Украине были и есть центробежные тенденции, и не только на востоке, но и на западе страны. Это Закарпатье, Одесская и в определенной мере Харьковская области», - полагает он. Сейчас очень сложно прогнозировать дальнейший ход событий, так как на ситуацию в Украине влияет много факторов, уверен В.Сокор. Если в стратегии Киева все понятно и стабильно, то положение в тактическом плане меняется часто, быстро и непредсказуемо, почти каждую неделю. К примеру, из факторов влияния надо отметить неопределенную внутриполитическую обстановку в США, где идут разговоры об импичменте Трампа, неизвестно, будут ли новые выборы или что-то еще.