Известный американский эксперт в интервью haqqin.az: «Это означает, что войска России останутся в Украине навечно»
В зоне донбасского конфликта приступили к третьему этапу разведения войск: Украина и самопровозглашенная «ДНР» под контролем ОБСЕ начали отводить войска в районе Петровского и Богдановки. Украинские военные и сепаратисты должны будут отойти на один километр от линии разграничения. Следующим этапом станет отвод сил и средств еще на четырех участках, затем — по всей линии соприкосновения.
Россия, между тем, уже заявила, что план-график уже сорван украинской стороной, а в Украине многие недовольны происходящим в Донбассе. Хотя президент Владимир Зеленский и назвал сдвинувшийся наконец с мертвой точки процесс примирением и деконфронтацией, Майдан оценивает его как поражение и капитуляцию.
Зеленский тем не менее проявляет решительность в реализации формулы Штанмайера и лично контролирует отвод войск. С октября он добивается разделения противостоящих военных с 450- километровой линии фронта, на которой за время его президентства с мая этого года погибли уже 45 украинских военных, а всего, по данным ООН, с начала конфликта погибших более 13 тысяч человек, в том числе 3300 гражданских лиц.
Украинский лидер упорно верит в Нормандский формат и очень надеется договориться с Россией, которая, невзирая ни на что, поддерживает сепаратистов авиацией и оружием.
Аналитики по-разному оценивают усилия президент Украины.
Американский международный эксперт Фонда Джеймстауна Владимир Сокор, комментируя haqqin.az нынешнюю ситуацию в зоне конфликта, высказал мнение, что Зеленский идет на огромные риски для украинского государства.
«В Донбассе происходит отвод, а не вывод войск, - считает В.Сокор. - Вывод войск осуществляют через государственную границу страны, а отвод войск, как в данном случае в Донбассе, означает перемещение военных и вооружений с линии огня внутрь территории. Сейчас идет процесс отвода, а линия фронта остается на прежнем месте. Отвод войск является результатом заключенных в феврале 2015 года Минских соглашений-2. А по Минским соглашениям-1, которые были заключены в сентябре 2014 года, все боевики и иностранные войска в Донбассе должны были покинуть украинскую территорию и по обе стороны государственной границы Украины и России предписывалось создать зону безопасности. То есть в первых соглашениях подразумевался не отвод, а именно вывод за пределы украинской территории боевиков и иностранных военных. Это ключевой момент с политической точки зрения того, что происходит в Донбассе».
То, что происходит сейчас в Донбассе на линии фронта, официально является отводом, а не выводом военных сторон военного конфликта, подчеркивает американский политолог. И в Минских соглашениях-2, подчеркивает он, уже ничего не говорится о государственной границе Украины, а отмечена линии контакта противостоящих сил на украинской земле.
«Минские соглашения-1 были проигнорированы Россией, и Минские соглашения-2 фактически закрепляют тот факт, что Москва нарушила Минские соглашения-1», - считает он.
В 2016 году была достигнута договоренность о том, чтобы отвести войска на три пилотные зоны в украинской территории. И этот отвод начался и, скорее всего, состоится.
«Отвод войск при президенте Петре Порошенко не состоялся потому, что тогдашний глава Украины опасался захвата боевиками покинутых украинской армии позиций. А Зеленский надеется, что после отвода военных на эти три пилотные зоны последует разведение армий по всей 450-километровой линии фронта. В конечном счете это означает, что военное присутствие России на территории, а не на границе Украины будет вечным», - предполагает В. Сокор.
Зеленский, по его мнению, отчаянно хочет проведения саммита в Нормандском формате, на котором, как он надеется, будет организована отдельная его встреча с президентом Владимиром Путиным. Зеленский считает, что саммит Нормандской четверки станет бутафорией, на фоне которой он сможет провести тет-а-тет дискуссию с Путиным.
«Однако Москва выдвигает три предусловия к саммиту. Два из этих условий уже выполнены: Зеленский принял формулу Штайнмайера и начался отвод войск. Третье условие Кремля заключается в том, чтобы конечный документ Нормандской встречи был бы согласован еще до саммита, а на самом саммите было бы простое подписание документов. Нет никаких сомнений в том, что Россия хочет внести в соглашение пункт о специальном статусе Донбасса и проведение выборов, которые легитимизировали бы существующую власть в «ДНР» и «ЛНР», - уверен политолог.
Эксперт отмечает, что Россия на деле стремится к федерализации Украины. Однако в Москве понимают, что если какая-то власть в Киеве попытается ввести федерализацию страны, то это правительство рискует получить новый Майдан. Поэтому вопрос ставится о специальном или особом статусе Донбасса. То же самое Москва делает в ситуации с Приднестровьем в Молдове: не употребляя понятие федерализации, Кремль настаивает на предоставлении специального статуса, что идентично федерализации.
«Расчет на то, что за Луганском и Донецком особый статус потребуют другие области Украины. В Украине были и есть центробежные тенденции, и не только на востоке, но и на западе страны. Это Закарпатье, Одесская и в определенной мере Харьковская области», - полагает он.
Сейчас очень сложно прогнозировать дальнейший ход событий, так как на ситуацию в Украине влияет много факторов, уверен В.Сокор. Если в стратегии Киева все понятно и стабильно, то положение в тактическом плане меняется часто, быстро и непредсказуемо, почти каждую неделю. К примеру, из факторов влияния надо отметить неопределенную внутриполитическую обстановку в США, где идут разговоры об импичменте Трампа, неизвестно, будут ли новые выборы или что-то еще.
«Другой фактор, - между тем, подчеркивает эксперт, - это некомпетентность и неопытность президента Зеленского и его советников. Они пришли во власть без малейшего представления о внешней политике, оборонной сфере, безопасности, экономике и т.д. До сих пор никто не знает, кто и как принимает решения в Киеве. Я имею в виду президентскую команду и условно самого Зеленского. Это очень узкий и нетранспарентный круг лиц, которые не представлены в правительстве, но работают в самом ближайшем окружении президента. Так же нет ясности и в его отношениях с Коломойским. Да, Зеленский был и остается человеком Коломойского, но он не может делать все, что ему диктует этот олигарх. Дело в том, что МВФ, ВБ и правительство США не позволяют украинскому президенту делать то, чего хочет Коломойский. Окружение Зеленского состоит из 8-10 людей, бывших партнеров нынешнего президента по работе на телевидении, в шоу-программах. Они писали для него тексты к комедиям, продюсировали фильмы и были его доверенными лицами на президентских выборах. Вот такой у них профессиональный опыт… Примечательно, что у них нет никакого представления о решении ключевого для страны политического вопроса, а есть всего лишь определенная надежда решить этот вопрос на встрече с Путиным на двухсторонней основе. Но они не свободны в своих действиях. На них влияют МВФ, ВБ и другие международные организации…».