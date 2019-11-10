Лавров: Россия готова помочь нормализации отношений Армении и Турции

Москва, несмотря на судьбу армяно-турецкого протокола, готова использовать свои возможности, чтобы продвигать нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном, но для этого нужна заинтересованность обеих сторон, заявил находящийся в Ереване с визитом глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, Россия всячески содействует тому, чтобы существующие в армяно-турецких отношениях проблемы преодолевались. При этом российский дипломат напоминает, что Москва активно способствовала заключению так называемых цюрихских протоколов, хотя и предостерегала «от увлечения этой идеи и от расчетов на то, что они могут вступить в силу вне зависимости от решения нагорно-карабахского конфликта».

Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе экс-президента Армении Сержа Саргсяна в 2008 году. В сентябре этого года занимавший в то время пост президента Турции Абдуллах Гюль впервые посетил Ереван по приглашению Саргсяна для совместного просмотра футбольного матча между сборными Армении и Турции. В свою очередь, Саргсян 14 октября 2009 года посетил Турцию, чтобы посмотреть ответный матч между футбольными сборными двух стран.

В октябре 2009 года МИД Турции и Армении подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений. Эти документы должны были ратифицировать парламенты двух государств. Однако в 2010 году Серж Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации указанных протоколов, заявив при этом, что Анкара не готова продолжать начатый процесс. В марте 2018 года он аннулировал документы.