Недавно на польском новостном телеканале TVN24 в программе «Черное на белом» появилось сообщение группы священников, обвиняющих не кого-то, а митрополита Гданьска, архиепископа Славоя Лешека Глуздя в моббинге (моббинг — издевательства — прим.авт. ) с его стороны. Это, по заявлению священников, происходило даже публично: он унижал духовных лиц и сотрудников костела.

В католической церкви в последние годы были обнародованы много фактов педофилии со стороны священников, вскрылись не единичные случаи беременности монахинь. Все это доставляет «головную боль» высшим иерархам Ватикана, самому Папе Римскому Франциску, весьма немолодому понтифику, которому досталось разгребать «авгиевы конюшни».

Архиепископ Глудзь - один из наиболее известных в польской католической церкви иерархов. Именно он указан в сенсационном фильме о случаях педофилии в костеле «Только не говори никому», как тот, кто скрывает данные о насилии по отношению к малолетним служкам среди подчиненных ему духовников.

Посрамление, публичное унижение, психическое насилие — такие обвинения были брошены в телесюжете в адрес митрополита Гданьска. Один из свидетелей в аудиозаписи повторяет, что со стороны высшего духовного лица по отношению к нему были и насилие, и унижение, и попытки морального разрушить личность. Доходило даже до мыслей о самоубийстве.

В письме священников отмечается, что Глудзь морально издевался над ними, используя свое положение, творя атмосферу страха, да еще и вымогая деньги.

Свидетельства всего этого уже переданы двум апостольским нунциям (представителям Ватикана — прим.авт.). Письмо подписали 16 священнослужителей, которые обратились к нунцию архиепископу Сальваторе Пеначчио. Они поклялись, что готовы представить и новые факты.

В ответ на потрясшие не только костел, но и все польское общество факты, дело вынужден был прокомментировать примас Польши архиепископ Войчех Поляк (примас — титул высшего епископа, главенствующего в стране над другими — прим.авт.).

Его взволновало сообщение священников, имен которых он не знает. Как сказал примас, это знает только апостольский нунций, святой отец. По словам католического иерарха, если все это правдоподобно, то дело будет тщательно расследовано, и Папа Римский примет компетентное решение. Интересно, что примас узнал о содержании письма священников только из публикации в медиа.

Первый сигнал с теми же обвинениями в издевательствах по адресу гданьского митрополита прозвучал еще 6 лет назад. Тогда же апостольскому нунцию в Польше поступило первое письмо от пострадавшего священника. Но каким-то образом скандал удалось замять.

Возможно, сыграли свою роль регалии митрополита — высшие ордена от президентов Валенсы и Квасьневского, награда за заслуги от президента Германии, почетное гражданство нескольких польских городов.

Он давно пользовался покровительством римских понтификов: св. Иоанна Павла II, который назначил его епископом в Варшаве, Бенедикта XVI, присвоившего титул архиепископа Гданьска, а позже в соборе св. Петра в Риме сделавшего Глудзя митрополитом. Много лет он был епископом Войска Польского, имеет чин генерала. Биографы отмечают, что немало сделал и для укрепления веры и развития католичества в Польше.

Заслуги заслугами, но обвинения все же тяжкие. На сей раз «замести под ковер», как говорят поляки, этот сор вряд ли удастся. Зная непримиримую позицию Папы Римского Франциска по отношению к тем, кто бросает тень на репутацию самой большой в мире христианской церкви, следует ожидать со стороны Ватикана решительных оргвыводов.