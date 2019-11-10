Сообщается, что начале октября население этого села вышло на акцию протеста, обвиняя власти в заражении 300 жителей, включая детей, из-за использования медицинским персоналом при сборе анализов крови на диабет и уровень холестерина нестерильных шприцов. Демонстранты настаивали на том, что их близкие заразились ВИЧ от инфицированных игл, которые использовались в деревенском медицинском центре.

Зарубежным иранским изданиям стали известны подробности массовых протестов в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе Ирана, вызванных многочисленными случаями заражения вирусом иммунодефицита (ВИЧ) жителей села Ченар Махмуди в этой провинции.

В Центре стратегических медицинских исследований Исламской Республики подтвердили, что эта деревня и близлежащий город Лордеган действительно стали центром ВИЧ-инфекции в Иране.

Протесты жителей Ченар Махмуди распространились на близлежащие города и переросли в антиправительственные выступления. Как пишет иранский журнал Sare Nakh, разъяренные участники акции в Лордегане подожгли мэрию города, представительство верховного лидера ИРИ и ряд других правительственных учреждений. В стычках с силами безопасности был убит один человек и несколько получили ранения.

Иранские власти ввели в Ченар Махмуди и Лордеган силы быстрого реагирования. Были проведены аресты и обыски в квартирах зачинщиков беспорядков. Протесты периодически происходят уже более месяца, сообщает haqqin.az со ссылкой payvand.com.

Тем временем местные органы здравоохранения отклонили обвинение в халатности медицинских работников, указав, что случаи ВИЧ-инфекции в деревне были обнаружены за несколько недель до проведения тестов на диабет.

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки также утверждает, что отнюдь не зараженные шприцы стали причиной распространения ВИЧ в деревне Ченар Махмуди. «Из 1800 жителей этой деревни 240 являются наркоманами, из них 20 - инъекционные наркоманы, пользующиеся шприцами, что и привело к распространению СПИДа», - заявил он.

Однако власти ИРИ традиционно считают, что во всем виноваты «враждебные иностранные правительства», инициирующие таким образом протесты сельских жителей в этой части страны.

Тем временем, выступая на конференции «Эпидемиология в Иране», глава исследовательского центра стратегических медицинских наук доктор Али Акбар Хакдуст сообщил, что город Лордеган уже давно признан одним из «центров» заражения ВИЧ и это не первая волна протестов в Лордегане по этому поводу.

Хакдуст, однако, уклонился от ответа на вопрос, есть другие такие «центры» в Иране, где число зараженных ВИЧ весьма внушительно. Не ответил он и на вопрос, были ли случаи инфицирования по вине медицинских работников.

Комиссия по здравоохранению иранского парламента отправляла свою делегацию вместе с несколькими другими законодателями в Лордеган для расследования этого дела, но никаких отчетов о проведенной проверке опубликовано не было.