По данным следствия, 37-летний мужчина решил «заказать» убийство матери в сентябре этого года. Убить родственницу он попросил своего знакомого, которому пообещал вознаграждение. «Исполнитель» вместо этого сообщил о планах в полицию, пишет российская газета «Взгляд».

«Дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников, были организованы оперативно-розыскные мероприятия, а также инсценировано убийство женщины», – говорится в сообщении Главного следственного управления СК по Москве.

1 ноября «исполнитель» сообщил мужчине об убийстве его матери. В тот же день организатор преступного плана был задержан. В квартире обвиняемого был найден пистолет с глушителем, который самодельным способом был переделан в боевой из стандартного газового пистолета «ИЖ 78-8», а также патроны.