Сильное землетрясение во Франции

На юго-востоке Франции близ города Монтелимар в регионе Рона-Альпы произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По данным Национальной сети мониторинга сейсмической активности, землетрясение произошло в 11:53 по местному времени. Подземные толчки длились около десяти секунд и ощущались в ряде других городов – в Лионе, Монпелье, Авиньоне, пишут французские СМИ.

Как сообщили в префектуре Ардеш, в результате землетрясения три человека получили незначительные ранения. Местным жителям временно не рекомендуют заходить в дома.

Сейсмологический офис в Страсбурге охарактеризовал землетрясение как сильное. Сейсмологи утверждают, что оно наверняка будет сопровождаться афтершоками в ближайшие часы и дни.