Лавров: США должны уйти из Сирии подобру-поздорову

"На Восточном берегу реки Евфрат сохраняется абсолютно незаконное присутствие США. Мы вместе с Турцией и Ираном работаем над тем, чтобы устранить террористическую угрозу, это требует не только военных действий, но и иных средств, в том числе связанных с международным правосудием, с преследованием террористов по всем линиям закона", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что РФ поддерживает контакты с другими участниками событий, которые происходят в Сирии, в том числе с США, передает РИА Новости.

"Разговор у нас с американцами откровенный, по линии военных регулярные контакты, мы подчеркиваем необходимость для них выполнить свои обещания уйти из Сирии подобру-поздорову, в частности, из незаконно оккупированной зоны на юге вокруг местечка под названием Ат-Танф, которое стало прибежищем экстремистов и радикалов, и на территории которой в ужасных условиях существовал лагерь беженцев Рукбан, который только-только сейчас начинают расселять", - заявил российский министр.