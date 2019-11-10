Уже 16 стран отменили признание Косово

"Это самая большая страна, которая так сделала, с населением в 30 миллионов, в три раза больше, чем Сербия. Гана также была традиционным другом Югославии", - сказал Дачич, по словам которого, письмо из Ганы об отзыве признания Косово поступило в МИД Сербии в выходные.

"Во втором предложении сказано, что Гана приняла решение об отзыве признания Косово, так как считает решение предыдущего правительства Ганы признать Косово независимым государством неправильным, и это было нарушением Хельсинкской хартии и резолюции (Совета Безопасности ООН) 1244, и они будут уважать результаты диалога", - сказал Дачич, имея в виду диалог об урегулировании отношений между Белградом и Приштиной.