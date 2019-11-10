Уже 16 стран отменили признание Косово
Гана (страна на западе Африки) отозвала признание Косово, став 16 государством, принявшим подобное решение за последнее время, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сообщает сербское издание РТС.
"Это самая большая страна, которая так сделала, с населением в 30 миллионов, в три раза больше, чем Сербия. Гана также была традиционным другом Югославии", - сказал Дачич, по словам которого, письмо из Ганы об отзыве признания Косово поступило в МИД Сербии в выходные.
"Во втором предложении сказано, что Гана приняла решение об отзыве признания Косово, так как считает решение предыдущего правительства Ганы признать Косово независимым государством неправильным, и это было нарушением Хельсинкской хартии и резолюции (Совета Безопасности ООН) 1244, и они будут уважать результаты диалога", - сказал Дачич, имея в виду диалог об урегулировании отношений между Белградом и Приштиной.