Помощник Путина: «Я не собираюсь комментировать слова Асада об Эрдогане»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков оставил без комментария слова президента Сирии Башара Асада о намерении освободить провинцию Идлиб военными средствами и о роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ситуации в Сирии, передает РИА Новости.

На брифинге в понедельник представителя Кремля попросили прокомментировать заявление Асада о намерении в скором времени продолжить наступление на Идлиб, чтобы взять провинцию под контроль, а также оценить его слова о том, что Эрдоган является врагом Сирии.

Он в ответ отметил, что тема сирийского урегулирования затрагивалась в ходе недавнего телефонного разговора лидеров России и Турции.

«Эта тема очень подробно обсуждалась между нашим президентом и президентом Турецкой республики в субботу, после этого мы публиковали сообщение для прессы. Это, собственно, все, что я могу на данный момент сказать, и не собираюсь пока что комментировать высказывание Асада», - сказал Ушаков.