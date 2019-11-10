Объем мирового долга (государственного и частного в сумме) достиг 230% глобального ВВП, или 188 трлн долларов. Трудно вообразить такую сумму, но не верить крику души нового директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой невозможно. Но еще труднее представить темпы роста этого долга. По словам ее предшественницы Кристин Лагард, в 2018 году глобальный долг составлял 182 трлн долларов. И всего за год этот показатель возрос на 6 трлн долларов.

И пусть две трети от общего уровня задолженности приходится на частный сектор, но около 63 трлн долларов – это государственные долги. Причем, более трети этого долга, а именно 23 трлн долларов, приходится на долю США. За 8 лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на 9 трлн долларов и почти достиг отметки в 20 трлн. А темпы его роста не падают и при Дональде Трампе. По прогнозам МВФ, госдолг страны вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году. А американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до 30 трлн.

Но еще больше настораживает доклад Бюджетного управления Конгресса США - государственный долг к 2049 году достигнет беспрецедентного уровня в 144% ВВП страны. Указывается и причина: госдолг достигнет такого показателя в связи с высоким уровнем дефицита бюджета и нормами, содержащимися в действующем законодательстве страны. Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны, и он будет расти еще выше. А перспектива высокого дефицита бюджета и растущего долга представляет существенные риски для страны и ставит перед политиками серьезные трудности. При этом надо учесть, что в отличие от данных МВФ в докладе казначейства госдолг по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 78% ВВП, а в 2029 году - до 92%.

Да, при Дональде Трампе заимствования растут рекордными темпами — более чем на триллион в год. Ранее он неоднократно обвинял Барака Обаму в наращивании госдолга, но сам лишь усугубил ситуацию. За три неполных года казначейство США выпустило облигаций на 3,2 трлн долларов, и госдолг на одного гражданина увеличился на девять тысяч долларов - до 69,7 тысяч. Одна из главных причин этого - резкое повышение социальных расходов. В том числе — из-за выхода на пенсию поколения бэби-бума (всплеск рождаемости в середине прошлого века). К этому поколению, кстати, принадлежит и сам Трамп.