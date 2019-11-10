Натик Гусейнзаде, отдел информации 19:05

На днях в Баку отгремели концерты короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Супершоу под названием «#ЦветНастроения. Я+R» имело огромный успех и запомнилось бакинской публике не только хитами в исполнении мегазвезды российского шоу-бизнеса, но и дуэтом с поп-дивой азербайджанской эстрады Айгюн Кязимовой.

Первой композицией, которую исполнили на сцене Бакинского конгресс-центра Филипп и Айгюн, стал их суперхит «Джалма». Эту песню они впервые спели 13 лет назад на концерте азербайджанской звезды в Кремлевском дворце в Москве. Новая версия песни прозвучала на музыкальном фестивале «Жара-2019». Уже и снят видеоклип, съемки которого проходили летом. Именно на «Жаре» Филипп Киркоров объявил о предстоящих в Баку концертах и пригласил Айгюн Кязимову принять в них участие. И вот российско-азербайджанский тандем порадовал зрителей новой песней. Она посвящена Азербайджану, что делает ее особой.

Бесспорно, песня «Джан Азербайджан» станет хитом. В скором времени будет презентован клип на этот трек, часть съемок которого проходила во время концерта. Значимость того, что такой суперпопулярный на постсоветском пространстве артист, как Филипп Киркоров поет песню об Азербайджане, сложно переоценить. И тут, конечно, следует отметить роль Айгюн Кязимовой, которая была вдохновителем этого проекта. Наверное, с точки зрения раскрутки на российском рынке Айгюн было бы выгоднее спеть с Киркоровым песню на нейтральную тему. Но для певицы было важно исполнить песню именно про Азербайджан. И на то есть несколько причин.

Во-первых, это, конечно же, патриотические чувства, желание еще раз воспеть свою Родину и вместе с Филиппом быть услышанной далеко за пределами Азербайджана. «Джан Азербайджан» - это также большой подарок для азербайджанцев, проживающих в постсоветских странах, где, как отмечалось выше, популярность Киркорова огромна. Во-вторых, это желание Айгюн показать всем, как сильно и искренне Филипп любит Азербайджан. «Я сделала этот ответственный шаг, зная любовь Филиппа к нашей стране, - заявила певица на прошедшем концерте. - Думаю, я не ошиблась. Наверное, многие из вас удивятся… Возможно, многие и подумать не могли, что я могу спеть дуэт с Филиппом на такую тему. Но еще раз хочу сказать: если бы я не была уверена в любви Филиппа к нашему народу, я бы не сделала этот дуэт». На концерте Киркоров приветствовал зрителей на азербайджанском языке. И это были не просто одна-две дежурные фразы. Король российского шоу-бизнеса около трех минут говорил по-азербайджански, пытаясь правильно выговорить сложные для него слова. Артист, равнодушный к стране, в которой он выступает, вряд ли решился бы на такое.

В-третьих, Айгюн и Филипп решили закрепить песней об Азербайджане свою давнюю дружбу. Она началась в 2006 году, когда Кязимова выступала в Кремле. Айгюн пригласила на свой московский концерт Филиппа, за что подверглась жесткой обструкции в Азербайджане. Ведь самого Киркорова в Баку в те годы не пускали. Сам Филипп, вспоминая свои отмененные концерты в Азербайджане, рад, что это недоразумение осталось в прошлом, и благодарит за это президента Ильхама Алиева, первую леди Мехрибан Алиеву, Эмина Агаларова и Айгюн Кязимову. «Айгюн – большая звезда. Она – примадонна азербайджанской музыки, красивая женщина. Она – мой друг, - говорил Киркоров на пресс-конференции в Баку. - За 30 лет моей творческой деятельности можно было бы побывать в Баку намного чаще… Я очень ждал этих встреч. Несколько лет назад с легкой руки фестиваля «Жара», Эмина Агаларова и его семьи, благодаря поддержке моих друзей в Азербайджане я впервые оказался тут. Я благодарен Айгюн, которая много-много лет назад, когда по некоторым неведомым мне причинам у меня не было возможности приезжать в Азербайджан, приложила все усилия, чтобы эта полоса недопонимания закончилась.

Айгюн – первая, кто очень хотел и все эти годы делал все, чтобы я приехал в Азербайджан. Вода камень точит, Айгюн своего добилась. Самое главное, что я здесь, и мы вместе. Не представлял себе этого вечера без участия в нем этой потрясающей певицы и роскошной женщины, дружу с которой около 15 лет. Она королева азербайджанской песни, Айгюн - роскошная и неповторимая, моя любимая подруга». Скажите, кто еще из современных азербайджанских звезд удостаивался такой оценки от величин масштаба Филиппа Киркорова? Говоря о своем отношении к Азербайджану, Филипп Киркоров сказал коротко и ясно: «Уезжая из Азербайджана, я всегда загадываю желание вернуться сюда вновь». И действительно, песней «Джан Азербайджан» Киркоров фактически признается в любви к нашей стране на радость всем нам, нашим друзьям и назло нашим недругам. В Азербайджане такое отношение Филиппа, безусловно, ценят…

В заключение, возвращаясь к истории создания песни «Джан Азербайджан», необходимо отметить, что ее автором является известный российский стилист, певец и режиссер Алишер. Он же режиссер клипа, который планируется выпустить на суд публики до нового года. «Эта песня придумана и спродюсирована мною для двух мегазвезд - Айгюн Кязимовой и Филиппа Киркорова, - написал в своем Инстаграме Алишер, известный своим сотрудничеством с Аллой Пугачевой и другими звездами российского шоу-бизнеса. – Песня «Джан Азербайджан» была нереально круто встречена залом, и зритель подпевал, услышав ее впервые!