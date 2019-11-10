Патрушев о создании биолабораторий США в странах СНГ

США создают по всему миру сеть лабораторий, где может производиться биологическое оружие, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, в которых проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие», - отметил Патрушев в своей статье в «Российской газете».

По его словам, это говорит о растущей потребности в тесной координации с иностранными партнерами, в том числе путем заключения двусторонних соглашений по обеспечению биобезопасности.

«В отношении СНГ и ОДКБ Западом последовательно проводится политика, направленная на разрушение единого гуманитарного пространства и дальнейшее разобщение народов, - констатировал секретарь Совбеза РФ. - Взращиваются национализм и неонацизм, неприкрытая русофобия, подвергается дискриминации русский язык, искажается и очерняется совместная история стран СНГ».