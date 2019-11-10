Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:04

Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке на фоне массовых протестов и отсутствия поддержки со стороны армии и полиции, после чего пытается покинуть страну. Еще утром воскресенья, 10 ноября, Моралес пытался удержать ситуацию. Но было уже поздно - боливийцы отказали ему в доверии, причем, не только гражданские, но и те, кто в погонах, полиция и армия, за которыми в соответствии с латиноамериканскими традициями всегда последнее слово. Ну а дальше уже пошло по нарастающей: через несколько часов после выступления президента командующий вооруженными силами Боливии генерал Уильямс Калиман заявил, что проведения новых выборов будет недостаточно. «Проанализировав ситуацию внутреннего конфликта, мы просим президента уйти в отставку, что позволит восстановить мир и стабильность на благо нашей Боливии», – сказал он.

Еще через час последовало заявление командования полицейских сил, сообщившего, что они отказываются выполнять распоряжения властей о подавлении протестов. И вскоре после этого военное командование страны объявило о проведении спецоперации против неких «действующих вне закона вооруженных групп», подразумевая под таковыми отряды поддержки президента. Буквально за несколько часов из атрибутов власти у Моралеса остался только титул президента, да и то весьма в глазах населения страны и всей Латинской Америки сомнительный. И ему не оставалось ничего другого, как заявить по национальному телевидению о том, что он отказывается от должности президента. Ох уж эти латиноамериканцы, горячие и импульсивные «доны Педро» и «донны Розы» - после сообщения об отставке президента на улицах боливийской столицы, Ла-Паса тут же начались массовые празднества с элементами карнавала. А вот самому Моралесу пришлось решать сложнейшую задачу - куда же теперь побыстрее исчезнуть из страны, подальше от «неблагодарного» народа.

Нет, с конечной точкой проблем нет - его готовы принять и в Венесуэле, и на Кубе, и в России, вопрос в том - как выбраться. На этот час известно, что после взлёта самолета экс-президента с его борта было запрошено разрешение на пролет через территорию всех окружающих Боливию стран. Однако Аргентина, Бразилия, Чили и Перу в этом Моралесу отказали, и где он сейчас - точно сказать не может никто. Ну а пока народ зажигательно отплясывал на улицах Ла-Паса, а экс-президент искал воздушный коридор - Боливия чуть вообще без власти не осталась. Что, кстати, напрочь опровергает заявления о якобы «срежессированном путче», которые уже прозвучали от некоторых ретивых спикеров. После ухода Моралеса о своей отставке заявил вице-президент страны Альваро Гарсия Линера. Согласно Конституции страны, следующими в очереди в таком случае становятся председатель Сената и глава Палаты депутатов. Но и Адриана Сальватьерра, и Виктор Борда тоже подали в отставку, справедливо рассудив, что сейчас кресло и.о. главного по Боливии здорово напоминает раскаленную сковородку, причем - без всякого тефлонового покрытия. А потому - спасибо, не надо. Выручила всех, как часто в истории и бывает, женщина, второй вице-спикер Сената Жанин Аньес. К моменту, когда вы читаете эти строки, она уже прибыла в столицу, тушить пожар и на скаку останавливать политические амбиции различных «кабальерос», попутно занимаясь подготовкой к новым президентским выборам. И ведь вот что примечательно - еще на минувшей неделе нас убеждали в том, что в Боливии все «рассосется», а Моралес, после 14 лет правления, спокойно зайдет на четвертый срок, под который сам же и переписал конституцию. Пусть даже это его решение не поддержали на всенародном референдуме, пришлось продавливать через решение Конституционного суда. Причем, с весьма анекдотичным обоснованием - дескать, отказ Моралесу нарушает его права как человека и гражданина.