Помпео: «Мы дали Украине оружие, чтобы она могла сражаться против русских»

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских». Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV. Стенограмму беседы распространил в понедельник Госдепартамент, передает ТАСС.

«Нынешний президент также хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация экс-президента Барака Обамы предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали Киеву настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация США со своей политикой в отношении Украины», - сказал Помпео.