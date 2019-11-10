Путин и Назарбаев обсудили Украину

Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре обсудили ряд международных вопросов, в том числе урегулирование в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого затронуты некоторые вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование в Украине", - говорится в сообщении.