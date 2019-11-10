Леонид Швец, автор haqqin.az 21:27

Боливийского президента, который, казалось, только освежил свои полномочия, попросили из власти. Страна все-таки не поверила, что Эво Моралес 20 октября вырвал победу с преимуществом больше 10% голосов у своего соперника Карлоса Месы. Руководство Высшего избирательного суда (избиркома) Боливии Мария Эухения Чоке и ее заместитель Антонио Костас арестованы. Идет расследование по фактам фальсификации и злоумышленного «потворства правящим кругам». Задержка в 24 часа, которая предшествовала объявлению официального результата выборов, для многих послужила четким сигналом, что власть решила откорректировать результаты волеизъявления. Боливийцам это не понравилось, и они вышли на протесты. Моралес, участвовавший в президентской кампании, вопреки конституционному запрету, в четвертый раз, сначала заявил о том, что правые силы готовят государственный переворот и объявил чрезвычайное положение в стране. Когда же стало ясно, что это не помогает, согласился на проведение новых выборов, честных и открытых, но это уже не помогло.

От переговоров с властью о проведении новых выборов отказался Карлос Меса и другие представители оппозиции. В Ла Пасе, крупнейшем городе страны, протестующие осадили здания, где располагаются государственные средства массовой информации, были разграблены дома президента и главы его администрации, а в городе Оруро подожгли дом сестры президента. О том, что ситуация радикально изменилась, стало ясно, когда среди протестующих появились полицейские, поддержавшие народные выступления. Дело решило обращение главнокомандующего вооруженными силами. Силовики отказали президенту в поддержке. На территории мексиканского посольства укрылись десятки боливийских чиновников, один за другим подающих в отставку. В этих условиях по Конституции верховная власть перешла в руки вице-спикера сената Боливии Жанин Аньес, которая представляет оппозиционные силы. Теперь на чрезвычайной сессии парламента будут определены сроки и порядок проведения президентских и парламентских выборов. Это в случае, если заявившие о себе военные не потребуют иного порядка изменения власти.