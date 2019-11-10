Объявлены сроки турнира претендентов с участием Теймура Раджабова

Сегодня были объявлены сроки проведения турнира претендентов по шахматам, в котором выступит Теймур Раджабов и, возможно, Шахрияр Мамедъяров.

Соревнование, которое пройдет в Екатеринбурге, состоится с 15 марта по 5 апреля 2020 года. Сегодня соответствующее соглашение подписали главы ФИДЕ, шахмат России и Свердловской области Аркадий Дворкович, Андрей Филатов и Андрей Симановский.

Уже известны имена четырех претендентов из восьми. Помимо Теймура Раджабова, завоевавшего право сыграть в Екатеринбурге на недавнем Кубке мира в Ханты-Мансийске, это китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао, а также американец Фабиано Каруана. Ещё двое отберутся в столицу Урала из серии Гран-при, один - по рейтингу за год, и одного назовут организаторы. Приглашение от организаторов получит российский шахматист. Им будет либо Кирилл Алексеенко, либо Ян Непомнящий, либо Александр Грищук. Последние двое, как и наш Шахрияр Мамедъяров, еще имеют шанс отобраться через Гран-при ФИДЕ

Победитель турнира получит право сразиться в матче за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сегодня также были объявлены сроки Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года, которая была перенесена из Ханты-Мансийска в Москву. Но и Югра не останется следующим летом без шахмат. Дело в том, что в рамках шахматной Олимпиады будет организована первая шахматная Паралимпиада, поединки которой, а также Конгресс ФИДЕ пройдут в Ханты-Мансийске.

Церемония открытия состоится 29 июля в Ханты-Мансийске. Паралимпиада пройдет с 30 июля по 4 августа. 5 августа в Москве состоится открытие основной части Олимпиады, которая завершится 17-го числа. В главном командном шахматном соревновании, как обычно, сыграют мужская и женская сборные Азербайджана.