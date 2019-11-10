Эрдоган летит в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12−13 ноября по приглашению американского коллеги Дональда Трампа совершит рабочий визит в США. Об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции, передает Anadolu.

В ходе переговоров лидеры Турции и США затронут различные аспекты двусторонних отношений, а также вопросы региональной и международной повестки дня, в первую очередь ситуацию в Сирии, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, стороны обсудят пути укрепления солидарности, сотрудничества и координации в сфере борьбы с терроризмом.

В рамках визита президент Эрдоган также выступит с речью перед представителями деловых кругов. Организатором этого мероприятия выступает Торговая палата США.

В программу визита главы турецкого государства включено и посещение Американского религиозного центра (DCA) в штате Мериленд, где он проведет встречу с проживающими в США гражданами Турции, а также с представителями турецкой диаспоры и мусульманской общины США.