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Аргентина направила запрос в Азербайджан об аресте высокопоставленного иранского советника в связи со взрывом в 1994 году еврейского центра AMIA в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post в воскресенье, 10 ноября. Али Акбар Велаяти должен принять участие во втором саммите религиозных мировых лидеров в столице Азербайджана в Баку 14 и 15 ноября. Велаяти, который был министром иностранных дел Ирана во время террористической атаки и, по мнению аргентинской стороны, причастен к организации бомбардировки, теперь является советником по международным делам аятоллы Али Хаменеи.

В соответствии с действующим законодательством Аргентины обвиняемый должен иметь возможность защищать себя в суде. Поскольку многие обвиняемые в нападении иранцы из высших политических эшелонов никогда не были в Аргентине, судебный процесс не сдвинулся с места. Министр иностранных дел Аргентины вызвал посла Азербайджана в Буэнос-Айресе в пятницу и выразил «глубокую обеспокоенность» правительства Аргентины по поводу присутствия Велаяти в Баку и попросил Азербайджан сотрудничать «для проведения задержания в целях выдачи», сообщает JTA. "Хезболлах", являвшаяся доверенной организацией Ирана, была связана с нападением на израильское посольство в Буэнос-Айресе в 1992 году, в результате которого погибли 29 человек, и на еврейский центр AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате которого погибли 85 человек. Иранцев обвиняют в организации бомбардировки - самой смертоносной террористической атаки в истории южноамериканской страны. Аргентинские следователи обвиняют пятерых бывших иранских чиновников, в том числе экс-президента Акбара Хашеми Рафсанджани, в организации взрыва автомобиля 18 июля 1994 года.