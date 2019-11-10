Трамп обрадовался отставке президента Боливии

Президент США Дональд Трамп заявил, что отставка главы Боливии Эво Моралеса — знаменательное событие для демократии в Западном полушарии. Обращение Трампа опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу за его стремление к свободе, а боливийским военным — за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и конституцию Боливии», — сказано в сообщении американского лидера.

Трамп отметил, что отставка Моралеса — важный сигнал для режимов Венесуэлы и Никарагуа, который показывает, что демократия и воля народа всегда побеждают. Президент США добавил, что мир стал на шаг ближе к свободному, демократическому и процветающему Западному полушарию.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. Его обязанности временно будет исполнять второй вице-спикер сената парламента Жанин Аньес — стоявшие выше по списку политики ушли с постов вслед за главой государства.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итогов голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.