Тамару Синявскую госпитализировали
Советскую и российскую оперную певицу, вдову Муслима Магомаева Тамару Синявскую экстренно госпитализировали, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, артистка проходит обследование в отделении кардиохирургии. Позже медики примут решение о проведении операции или консервативном лечении.
Информация о состоянии Синявской уточняется.
Тамара Синявская — советская и российская оперная певица, педагог. Народная артистка СССР и Азербайджана. Награждена российскими орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.