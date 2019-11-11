Тамару Синявскую госпитализировали

Советскую и российскую оперную певицу, вдову Муслима Магомаева Тамару Синявскую экстренно госпитализировали, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, артистка проходит обследование в отделении кардиохирургии. Позже медики примут решение о проведении операции или консервативном лечении.

Информация о состоянии Синявской уточняется.

Тамара Синявская — советская и российская оперная певица, педагог. Народная артистка СССР и Азербайджана. Награждена российскими орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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