Моралес пообещал вернуться в Боливию "с большей энергией"

"Сестры и братья, я направляюсь в Мексику благодаря правительству этого братского народа, которое предоставило нам убежище, чтобы сберечь наши жизни. Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду в курсе. Скоро я вернусь с большей силой и энергией", - написал Моралес в твиттере.

Мексиканское агентство Notimex со ссылкой на свои источники сообщило, что самолет ВВС Мексики с экс-президентом Боливии на борту совершил посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки. Агентство подчеркивает, что из Асунсьона борт направится в Мехико, как было ранее запланировано. По его данным, остановка в Парагвае связана с решением властей Перу "закрыть свое воздушное пространство" для самолета с Моралесом.