АФФА пожаловалась в ФИФА на испанский клуб

Футболист сборной Азербайджана Эдди Исрафилов не сможет своевременно прибыть в расположение национальной команды и не поможет ей в отборочном матче Евро-2020 против Уэльса, который состоится в Баку 16 ноября.

АФФА, как и положено, отправила приглашение для игрока в испанский клуб «Альбасете», за который выступает Исрафилов. Однако из-за возникших технических проблем с письмом клуб уведомил АФФА, что сможет отпустить Исрафилова лишь 17 ноября. Таким образом, Эдди сможет сыграть за сборную Азербайджана только в заключительном отборочном матче против Словакии, который состоится 19 ноября в Трнаве.

В связи с возникшей проблемой АФФА обратилась в ФИФА. Помимо этого, вместо Исрафилова в сборную вызван футболист «Зиря» Эльвин Джамалов.