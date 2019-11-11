Болгария в ожидании азербайджанского газа

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Бойко Борисов вместе с послами США, Азербайджана и Греции в Болгарии - Херро Мустафой, Наргиз Гурбановой и Димитриосом Хронопулосом соответственно проинспектировал ход строительства IGB.

Болгария рассчитывает на досрочное завершение строительства интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB) и ожидает поступления азербайджанского газа в страну в 2020 году, сказал премьер-министр этой страны Бойко Борисов.

«Не позднее следующего года Болгария сможет получать сжиженный газ из США, Катара, Кипра, Египта, а также природный газ из Азербайджана. В следующем году мы сможем сказать болгарам: у вас нет зависимости, и вы можете получать газ откуда угодно», - сказал премьер, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства.

Борисов подчеркнул, что создание газовой инфраструктуры позволит Болгарии добиться реальной диверсификации поставок газа. Он уточнил, что балканский газовый узел и создаваемые газовые биржи обеспечат более дешевый газ, «поскольку будет конкуренция».

«Для меня и Азербайджана это исторический момент. Мы рады поддержать Болгарию в вопросах диверсификации», - заявила посол Азербайджана.

IGB - один из семи приоритетных проектов по обеспечению безопасности и конкурентоспособности энергетического рынка в Евросоюзе. Посредством IGB Болгария будет получать азербайджанский природный газ из Трансадриатического газопровода, а через соединительное звено Болгария также сможет получать сжиженный газ через терминал СПГ в Александруполисе из США, Катара, Алжира, Израиля, Египта и других стран.

Протяженность газопровода между Болгарией и Грецией составляет 182 км, из которых 150 км находятся на территории Болгарии. Его техническая мощность составляет от 3 до 5 млрд кубометров. Общая стоимость проекта - 220 млн евро.

В соответствии с контрактом на поставку природного газа, подписанным между Bulgargaz и SOCAR, с 2020 года Болгария будет получать ежегодно 1 млрд кубометров природного газа с азербайджанского месторождения «Шахдениз» в рамках Стадии-2 его разработки.