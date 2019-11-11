ИГИЛ призналась в убийстве армянского священника

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за убийство армянского католического священника и его отца, совершенное в понедельник на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Rudaw.

Ранее агентство SANA сообщило, что настоятель армянской католической церкви, которая находится в приграничном сирийском городе Камышлы, иерей Овсеп Петоян и его отец были застрелены на северо-востоке Сирии, на дороге, ведущей из провинции Хасеке в Дейр-эз-Зор.