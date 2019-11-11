В Saudi Aramco узнали, где в мире самая дорогая добыча нефти

Себестоимость добычи нефти в России на суше составляет около $42 за баррель, в море – около $44 за баррель, заявили аналитики государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, пишет российское издание Центр энергетической экспертизы.

По оценкам компании, более высокая себестоимость производства, чем в России, наблюдается в Казахстане, на сухопутных проектах в США, Анголе и Таиланде, а также в Азербайджане, Индии и Китае.

В Ираке себестоимость нефти составляет около 20 долл. США/барр., в Иране - 22 долл. США/барр. В Венесуэле себестоимость на сухопутных проектах - 36 долл. США/барр.



Самой низкой оказалась себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте - около 17 долл. США/барр.