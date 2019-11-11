В Грузии в районе Кеда (Аджарская АР) перевернулся пассажирский автобус, пострадали 15 человек, сообщает грузинский Первый канал.

Согласно информации, автобус, который ехал из города Батуми в направлении Кеда, сошел с проезжей части дороги и перевернулся. Все пострадавшие госпитализированы. По словам медиков, жизни пострадавших опасность не угрожает.

Другие подробности инцидента не сообщаются. Ведется следствие по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".