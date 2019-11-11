Нефть начинает дорожать

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются после снижения днем ранее из-за неопределенности в ходе торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем.

Январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,19 до $62,37 за баррель, декабрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,16 до $57,02 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев, «на рынках наблюдается несколько нервозная консолидация в ожидании свежих новостей с торгового фронта, где после комментариев (президента США Дональда Трампа), который опроверг информацию об отмене взаимных тарифов, возросла неопределенность». «Нефть Brent после внутридневных колебаний закрылась во флэте и продолжает торговаться без значимых изменений на утренней сессии во вторник», — говорится в обзоре аналитика.