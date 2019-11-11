В Баку в канализационном люке погибли рабочие

Трагический случай произошел в жилом комплексе «Белый город» в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Qafqazinfo, 11 ноября, приблизительно в 08:00, рабочий комплекса 26-летний Джавад Ильяслы спустился в коллектор для стока канализационных вод, однако из-за образовавшегося здесь канализационного газа потерял сознание. К нему на помощь в коллектор спустился товарищ Ильяслы - 45-летний Джамаладин Молаев, который также потерял сознание. Оба скончались.

Сотрудники МЧС вытащили тела скончавшихся рабочих из канализационного коллектора. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, был произведен осмотр тел. По статье 162.3 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.