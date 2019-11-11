Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет в ответ на убийство главы «Исламского джихада»
Сторонники палестинской организации «Исламский джихад» выпустили из сектора Газа по Израилю по меньшей мере 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», сообщает армейская пресс-служба.
«Порядка 50 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю. Система ПВО «Железный купол» перехватила порядка 20 из них», – говорится в заявлении военных, передает ТАСС.
По данным местных СМИ, эскалация произошла из-за спецоперации, в которой авиация еврейского государства ликвидировала командира «Исламского джихада» в секторе Газа Баху Абу аль-Ата. По данным Kan, которое ссылается на палестинские источники, аль-Ата был убит, еще три человека получили ранения.