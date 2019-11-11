Сторонники палестинской организации «Исламский джихад» выпустили из сектора Газа по Израилю по меньшей мере 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», сообщает армейская пресс-служба.

«Порядка 50 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю. Система ПВО «Железный купол» перехватила порядка 20 из них», – говорится в заявлении военных, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, эскалация произошла из-за спецоперации, в которой авиация еврейского государства ликвидировала командира «Исламского джихада» в секторе Газа Баху Абу аль-Ата. По данным Kan, которое ссылается на палестинские источники, аль-Ата был убит, еще три человека получили ранения.