В Азербайджане начались оперативные учения в масштабах национальной армии, которые будут проведены в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Основной целью учений является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, Ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.

В ходе оперативных учений отрабатываются вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и фиберооптической линии связи.