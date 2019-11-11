Официальный Баку отвечает на заявление Лаврова в Ереване

"В нем определяется, что участниками Конференции в Минске, которая должна была стать форумом для проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта, являются "Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Чешская и Словацкая Федеративная Республика и Швеция".

Об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Отметим, что этот Центр функционирует при Администрации президента Азербайджана.

"В связи с комментариями министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Ереване необходимо вновь обратиться к базовым документам по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в частности к решению Совещания по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ныне ОБСЕ ) от 24 марта 1992 года в Хельсинки".

Важно, что далее отмечается, что "избранные и другие представители Нагорного Карабаха будут приглашены на Конференцию ее председателем в качестве заинтересованных сторон после консультации с участвующими в Конференции государствами", - добавил руководитель центра.

Ф.Шафиев отметил, что сторонами-государствами конфликта являются Армения и Азербайджан: "А избранные и другие представители Нагорного Карабаха, в данном случае, азербайджанские и армянские общины региона могут быть вовлечены в переговорный процесс по мере прогресса, который, к сожалению, ныне не наблюдается.

Таким образом, о так называемом "народе Нагорного Карабаха" речь не идет, так как не существует такого понятия в рамках принятых международно-правовых документов. В свете юридически обязательных четырех резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года, Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. В 2015 году Европейский суд по правам человека в деле Чирагова против правительства Армении постановил, что Армения осуществляет контроль над территорией Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

Как это было неоднократно отмечено Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, урегулирование конфликта, в том числе реализация права на самоопределение должны быть осуществлены в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Озвучивание со стороны министра иностранных дел России Сергеем Лавровым идей, созвучных неудавшейся попытке армянской стороны, а именно премьер-министра Армении Никола Пашиняна в марте 2019 года изменить формат переговоров, не соответствуют духу посреднической миссии и ранее озвученных заявлений Сопредседателей Минской группы, в том числе и России" - подчеркнул Ф.Шафиев.

Напомним, что накануне в Ереване министр иностранных дел России С.Лавров, отвечая на вопрос об отношении России к предложению вернуть Карабах за стол переговоров в качестве полноценного участника процесса нагорно-карабахского урегулирования, российский министр заявил, что «всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не поддержит».