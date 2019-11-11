Эрдоган: Ни Россия, ни США не смогли очистить регион от террористов

Борьба с терроризмом станет основной темой переговоров в Вашингтоне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в США, где планируется его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает агентство Anadolu.

«Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с США в сфере безопасности. Несмотря на напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона, мы с президентом США Дональдом Трампом едины во мнении о необходимости урегулирования разногласий и развития сотрудничества», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что ни Россия, ни США не смогли очистить регион от террористов. «Свою позицию мы доведем до сведения Трампа, а по возвращении - до Владимира Путина в телефонном разговоре», - сообщил президент.

Кроме того турецкий лидер сообщил, что в ходе визита в США выразит четкую позицию по недопустимости контактов американской стороны с террористами, в том числе одним из главарей сирийского крыла РКК - YPG Фархадом Абди Шахином (Мазлумом Абдо).