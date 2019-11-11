Suyum Az предлагает уникальную технологию фильтрации воды фото
Компания Suyum Az (www.suyum.az) является дистрибьютором израильской компании Amiad Water Systems (www.amiad.com) – ведущий глобальный производитель решений в области фильтрации воды и водоподготовки. Компания разработала ряд инновационных фильтров и систем, которые обеспечивают экологически устойчивые решения с низкими эксплуатационными затратами и быстрой окупаемостью капитальных вложений.
Amiad предлагает свои услуги на рынках:
- Орошения
Очистка воды для пивотных систем, а также системы капельного полива
-Промышленного
Очистка воды производственных и оборотных вод в производстве
-Муниципального водоснабжения
Водоподготовка для муниципального потребления
-Нефтегазовой отрасли
Фильтрация нефти из загрязненной воды
-Балластных вод
Очистка балластных вод на судах
В этих сегментах запатентованная продукция компании интегрируется в ядро систем фильтрации и очистки воды, капельного орошения и защиты мембран, очистки сточных вод и подготовки питьевой воды, систем охлаждения и фильтрации морской воды.
Технология и решения.
Решения Amiad основываются на трех различных, но взаимодополняющих и синергических технологиях, которые формируют три бренда, Amiad – технологии сетчатых фильтров, Arkal – технологии дисковых фильтров, Filtomat – технологии микроволновых фильтров.
Технология сетчатых фильтров: данная технология гарантирует высокую эффективность фильтрации. Автоматическая промывка, основанная на вакуумном сканировании, обеспечивает высокую степень очистки многослойной сетки из нержавеющей стали.
- Технология дисковой фильтрации SpinKlinTM: уникальная дисковая фильтрация по технологии SpinKlinTMи запатентованная технология промывки обратным потоком основаны на использовании тонких дисков с различной цветовой маркировкой для каждой тонкости фильтрации. На обеих сторонах дисков расположены канавки в противоположных направлениях, создавая тем самым ряд пересечений, представляющих собой многочисленные ловушки для частиц.
- Технология микроволновой фильтрации: в автоматических самоочищающихся фильтрах используется уникальный фильтрующий материал, изготовленный из тонких нитей, намотанных на рифленые кассеты, которые удаляют частицы грязи размером более 2 микрон по мере прохождения воды через слой микроволокна.
Технологические решения Amiad предназначены для обеспечения:
- Низкого энергопотребления, поскольку некоторые из них работают исключительно при помощи давления воды.
- Минимальных требований к техническому обслуживанию, что позволяет клиентам сосредоточиться на своей основной деятельности.
- Компактности в размещении, что освобождает ценное пространство в переполненных городах и на ограниченных производственных площадях.
- Минимального использования химических веществ или полного отказа от их использования для защиты окружающей среды.
Компания “Suyum Az”является участником выставки “Защита окружающей среды”, которая состоится в Баку Экспо центре с 13 по 15 ноября.
Мы приглашаем Вас посетить стенд компании “SuyumAz” для получения более подробной информации про инновационные технологии, предоставляемые компанией, в сфере водоподготовки и водоочистке.
Адрес: Улица Самеда Вургуна, 86
Тел.: +99412 597 10 13
Моб.: +99450 999 10 13
Сайт: www.suyum.az
Почта: [email protected]
Проекты в Азербайджане
Azərsun Holding. Падар. Поля.Технология сетчатых фильтров:
Azərsun Holding. Билясувар. Консервный завод. Технология микроволновой фильтрации:
STP. Сумгаит. Завод по производству пластиковых труб. Технология дисковой фильтрации SpinKlinTM