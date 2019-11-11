Компания Suyum Az (www.suyum.az) является дистрибьютором израильской компании Amiad Water Systems (www.amiad.com) – ведущий глобальный производитель решений в области фильтрации воды и водоподготовки. Компания разработала ряд инновационных фильтров и систем, которые обеспечивают экологически устойчивые решения с низкими эксплуатационными затратами и быстрой окупаемостью капитальных вложений.

Amiad предлагает свои услуги на рынках:

- Орошения

Очистка воды для пивотных систем, а также системы капельного полива