«Посольство Республики Перу в Азербайджанской Республике с сожалением сообщает, что правительство Перу приняло решение временно закрыть свое посольство в Баку. В связи с этим начаты административные процедуры, в качестве первого шага консульский отдел посольства Перу в Баку будет предлагать услуги только до 15 декабря. После этой даты всем заинтересованным сторонам следует обращаться в наше посольство в Анкаре. Окончательная дата закрытия посольства Перу состоится 1 марта 2020 года», - говорится в сообщении.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя Trend сообщение посольства Перу, заявила, что каждое суверенное государство вправе принимать решение об открытии и закрытии своего диппредставительства за рубежом: «Перу приняло решение о временном закрытии своего диппредставительства в Азербайджане. Это решение связано с финансовыми проблемами, с которыми Перу сталкивается в настоящее время».

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Перу установлены в июне 1996 года. Посольство этой страны начало работать в Азербайджане с июня 2017 года.