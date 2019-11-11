В Кремле ответили на предложение Назарбаева

"Безусловно, Владимир Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу "нормандского формата", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов предложение Назарбаева о встрече двух президентов в Казахстане.

Песков выразил признательность первому президенту Казахстана и дал высокую оценку усилиям казахстанских партнеров "в плане налаживания российско-украинских отношений". Пресс-секретарь напомнил, что Путин является сторонником "реанимации" этих отношений и возвращения их в нормальное русло. Но вместе с тем, подчеркнул Песков, "это невозможно сделать без взаимности".

Ранее во вторник Назарбаев выразил убеждение, что Путин и Зеленский смогут договориться об урегулировании конфликта на востоке Украины при личной встрече, и предложил провести ее на территории Казахстана.