Синоптики обещают дожди и ветер
В среду, 13 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром местами туман, изморось, вечером возможны осадки. Северо-западный ветер во вторую половину дня временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 9-11, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 769 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 55-65%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Апшероне 13 ноября будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Вечером в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, местами интенсивные. Ночью и утром туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла.