Микаил Джаббаров: «Азербайджанцы издавна склонны к частному предпринимательству и торговле»

Правительство Азербайджана должно принять меры с целью содействия развитию частного предпринимательства, заявил министр экономики Микаил Джаббаров, передает «Интерфакс Азербайджан».

«Население Азербайджана издавна склонно к частному предпринимательству и торговле. Мы должны в полную силу использовать данный фактор. Непрозрачность в данной сфере должна быть предотвращена. Кроме того, необходимо сократить уровень государственного регулирования бизнеса», - заявил Джаббаров во вторник во время обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на следующий год на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, одной из основных задач, стоящих сегодня перед правительством Азербайджана, является эффективное управление государственным имуществом.

«Государственные компании должны обладать точной и ясной стратегией, они не должны превращаться в обузу для госбюджета. К этой сфере должны быть применены новые стандарты», - подчеркнул Джаббаров.

Министр добавил важность завершения оздоровления банковского сектора и обеспечения бизнесу доступа к финансированию.