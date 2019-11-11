Задержан Ариф Гаджилы

Лидер партии «Мусават» Ариф Гаджилы задержан полицией.

Как сообщил журналистам глава аппарата «Мусават» Гюльага Асланлы, Гаджилы был задержан на территории 8-го микрорайона, когда ехал в офис партии.

«Его автомобиль остановила дорожная полиция, высадив Гаджилы из машины, его задержали. Куда его повезли, пока неизвестно», - сказал он.

Напомним, что партия «Мусават» 12 ноября назначила пикет у здания ИВ Баку. Пикет не был санкционирован городскими властями. Несмотря на это, Ариф Гаджилы призывал своих сторонников выйти на акцию.