Правительство Молдовы отправили в отставку
В Молдове парламент страны отправил в отставку назначенное в июне правительство Майи Санду, сообщает РИА Новости.
Партия социалистов Молдовы ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
"63 голосами вотум недоверия правительству утвержден", - сказала Гречаный. Инициативу социалистов поддержали депутаты Демпартии. Фракция партии "Шор" и обе фракции блока ACUM от участия в голосовании отказались.