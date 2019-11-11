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“Создай свой цифровой мир с Azercell!”, - таков лозунг лидера рынка сотовой связи страны, который демонстрирует готовность к переходу в новую эру подключения. Azercell покроет сетью пятого поколения площадь Фонтанов - один из самых перегруженных и оживленных центральных районов Баку. В сотрудничестве со своим постоянным партнером Ericsson Azercell впервые в стране протестировал сеть 5G в центре обслуживания абонентов на площади Фонтанов (ул.Тагиева, 26A). Представителям СМИ и всем посетителям офиса была предоставлена возможность стать свидетелями реальной скорости высокоскоростного мобильного интернета в сети 5G на мобильном телефоне. Стоит отметить, что в ходе тестирования скорость скачивания превысила 1ГБ/С.

К началу декабря, покрыв сетью пятого поколения площадь Фонтанов, Azercell будет одним из немногих операторов в мире, сумевших охватить обширную пилотную зону в рамках запуска 5G. Кроме этого, с декабря Azercell предложит своим абонентам новейшие мобильные телефоны, поддерживающие технологию 5G, которые будут доступны для продажи в центрах обслуживания абонентов компании. Абоненты, как уже имеющие устройства с 5G, так и те, кто только приобретет их, получат 5G сим-карты бесплатно от Azercell.

5G - это инновационная платформа, которая не только улучшит современные услуги мобильной широкополосной связи, но и расширит мобильные сети для поддержки широкого спектра устройств и услуг, а также подключения новых отраслей с улучшенной производительностью, эффективностью и стоимостью. 5G трансформирует широкий спектр отраслей с сопутствующими услугами от розничной торговли до образования, транспорта до развлечений и всего, что между ними.

Пятое поколение беспроводных технологий обещает молниеносную скорость, невероятно низкую латентность и способность переносить большое количество подключений одновременно. Эти характеристики позволят обеспечить возможность отправки и загрузки видео сверхвысокой четкости, использования виртуальной реальности и других передовых приложений. Кроме того, развертывание 5G повысит потенциал широкого применения IoT технологий (Интернет вещей) за счет одновременного увеличения количества подключений (до 1 миллиона на квадратный километр) при очень низком энергопотреблении.

На пилотном этапе проекта Azercell предоставит услуги 5G бесплатно и продолжит комплексные тестовые работы, включая изучение и тестирование различных инновационных решений на основе 5G, вплоть до коммерческого запуска услуги по всей стране. Таким образом, первый в стране пилотный запуск сети 5G ставит Azercell в один ряд с передовыми мировыми операторами мобильной связи, а также свидетельствует о полной способности компании сделать доступными самые передовые технологии для каждого пользователя мобильной связи в Азербайджане.